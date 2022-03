“Me vas a perdonar, pero…”: Paty Maldonado repasó a Paz Bascuñán tras su triunfo en Premios Caleuche

La expanelista de “Mucho Gusto”, Patricia Maldonado, recientemente se lanzó en contra de la actriz Paz Bascuñán, a quien repasó de pies a cabeza.

Esto, luego de que el pasado fin de semana se realizaran los Premios Caleuche.

“Hablando entre nosotros con mucho respeto, me vas a perdonar, pero yo tengo una opinión respecto a la chiquilla, a la Paz Bascuñán, a mí no me parece una buena actriz“, partió señalando Paty Maldonado.

Luego, bajo el mismo contexto, sumó: “Yo encuentro esta chiquilla como varias otras. No sé si tú te fijas que hay actrices que todos los papeles… por ejemplo, la señorita Prici, la Pinto. La señorita Prici es chula, cuma, abogada, dueña de casa, mamá, es el mismo personaje. No existe un personaje que uno pueda decir guau qué personaje que se mandó esta mujer”.

Tras esta declaración, Maldonado continuó sin ningún tipo de filtro: “A mi juicio la Paz Bacuñán siempre es la misma persona“, partió señalando.

Luego fundamentó su réplica, escribiendo: “¿Sabes donde fue para mí una prueba de fuego? En la serie Demente. Te voy a decir porque, por una razón muy simple. Allí tenía en la mano un papel impresionante“.

“Cuando tú te encuentras frente a una situación en el que a ella le raptan a su hijo, no le creí nunca, pero nunca. En cambio, he visto actuaciones en serie, que sé que le están pagando muy bien a la persona y hace un momento tremendo y te juro Cata que yo la veo así, llorando. Esa fue una gran oportunidad de demostrar que no sólo hace papelitos superficiales y no se la pudo“, cerró la opinóloga.