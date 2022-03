Teresita Reyes expuso su molestia tras visitar el sector oriente: “Estuve una hora hue…”

La actriz nacional Teresita Reyes, en medio de la pandemia, se volvió en una activa usuaria de las redes sociales, principalmente en Instagram, donde se mantiene en contacto con sus seguidores.

Fue en esta plataforma donde la intérprete relató su sufrimiento para asistir a una clínica, en la comuna de Las Condes.

“Está tan cambiado el sector oriente que me perdí. Estuve una hora hue… y el Waze (app de tránsito), peor“, inició narrando en la plataforma.

Luego entregó más detalles de las dificultades que experimentó: “Tenía que ir a la calle Capitanía que está con Colón y me mandó para la Pirámide. Me perdí una hora, recién estoy almorzando. Tanta hue… que hacen y cambian el tránsito. Me cargó ir”.

Finalmente, la actriz finalizó reflexionando sobre el comportamiento de la sociedad actual: “Todo el mundo me mandaba para un lado y para el otro, histéricos, tocando la bocina como trastornados“.

Aquí puedes ver su reclamo: