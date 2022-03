“Es muy difícil mi situación”: Rocío Marengo rompió el silencio y habló sobre separación de Pamela Díaz y JP Cretton

Rocío Marengo rompió el silencio y se refirió al quiebre sentimental de su amiga Pamela Díaz con Jean Philippe Cretton. La modelo trasandina negó su responsabilidad en la separación y señaló: “No me meto, ni para un lado ni para el otro”.

“Es muy difícil mi situación, porque trabajo con Jeanphi, pero Pame es mi amiga, la quiero, la voy a apoyar siempre”, manifestó Marengo en conversación con Las Últimas Noticias.

Sobre la posibilidad de que tome partido por su compañero de trabajo o amiga, indicó: “No me meto y guardo silencio. Esa es mi filosofía, en las parejas uno no se puede meter porque cada uno sabe. Uno de afuera no puede opinar. En general, cuando mis amigas tienen problemas, no me meto, porque después ellos se arreglan y uno queda mal”.

Pese a lo anterior, la argentina entregó su opinión sobre ambos: “Los dos son excelentes personas, pero bueno… Me mantengo al margen y estoy contenta por trabajar con Jeanfi y orgullosa de mi amiga Pame. Esto nunca me había pasado”.

Finalmente, Rocío manifestó: “Me gustaría que los dos estuvieran felices, los dos se lo merecen, son relindas personas, muy humanos, se merecen ser felices pero no sé si juntos o separados, eso lo verán ellos”.