Alarmante es el mensaje que compartió la actriz Francisca García-Huidobro a través de Instagram, donde un sujeto lanzó duros dichos.

«Patética vieja ql. Muérete luego, porfa (sic)«, fue lo que recibió en los mensajes directos de la plataforma digital.

Frente a este odioso y violento mensaje, la exjurado de «Aquí se Baila» le respondió al sujeto, pero con un irónico mensaje: «Cariños a tu mamá, que debe estar orgullosísima de ti«, le redactó.

Junto al pantallazo que tomó, la actriz añadió: «Y bueh. Parece que no todos me quieren viva«.

Pero esta situación no quedó ahí, pues luego García-Huidobro compartió nuevos mensajes, donde aludió a la situación que vivió.

La reflexión de Fran García-Huidobro

«Decirle a todos los comentarios frente al caballero que deseó que me muriera y todo con ‘ql’, que no es que me influya así en el corazón, pero creo que cada cierto tiempo es bueno visibilizar a estas personas”, redactó.

Luego continuó: «Se dedican a molestar, a herir, a tirar mierda, y pensando en una persona que puede ser más sensible, puede que sí le duela, así que gracias por el apoyo y por haber reportado la cuenta«.

Aquí puedes ver el mensaje que recibió: