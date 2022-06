«Hoy comencé el día no saben cómo…», inició señalando Cecilia Bolocco en una de sus ya clásicas transmisiones de Instagram, donde abrió sus sentimientos y se sinceró con sus seguidores.

Así, en conversación con los cibernautas, relató que se encontró al borde del colapso, debido a su agenda laboral.

«Yo hoy comencé el día no saben cómo. ¿Se los cuento o no? Ya, se los voy a contar, llorando un poco de angustia de tanta cosa que estoy haciendo«, afirmó la ex Miss Universo.

Tras esto, precisó un poco de cómo es su día: «Acabo de terminar de hacer una entrevista para CNN, y antes tuve otra entrevista, pero laboral, y en la mañana estuve hasta las 4 de la tarde en la fábrica, no paro».

«Tengo que admitir que antes de partir mi día estaba muy afligida, porque dije ‘Dios mío, quién me mandó a comprometerme a hacer un programa de televisión’, como si no tuviera nada que hacer», relató.

Respecto a este último punto, desclasificó que ayer «estuve con el equipo maravilloso con que haré el programa. Y me quedé muy emocionada«.

Por otro lado, también relató que el próximo sábado es el cumpleaños de su padre, que cumple 90 años, por lo que decidió hacer «la historia de su vida en un video«.

«Tuve que conseguir las fotos, escanearlas, y pasar todo el fin de semana escribiendo el guion. Yo ya había hecho lo mismo cuando cumplió 60 años. Pero han pasado muchas cosas durante estos 30 años”, relató.

Aquí puedes ver el registro: