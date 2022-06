Siniestro es lo que encontró la periodista Cecilia Gutiérrez en el patio de su hogar, lo cual desclasificó en el programa «Zona de Estrellas», donde es panelista.

«Salí al patio y veo un bulto negro, pensé que era una peluca, me acerco y era un pájaro negro«, inició comentando la comunicadora, detallando que el ave no tenía sus ojos, lo que la llevó a pensar que se trataría de magia negra.

La comunicadora, reconocida por revelar «secretos» de diversos famosos, relató que en un inicio se mostró escéptica sobre el hecho, pero su opinión ha cambiado en el último, debido a las dificultades que ha experimentado, donde se ha visto involucrada su hija pequeña y su pareja.

Los incidentes que ha sufrido Gutiérrez

Esto, luego de que sufriera un choque en los últimos días, así como una drástica pérdida de peso su marido, mientras que su pequeña ha experimentado problemas con el sueño.

En este sentido, relató que una amiga que se dedica a esos temas, hizo que cambiara su pensamiento.

«He pensado todos estos días en ti, necesito santiguar tu casa porque estás cargada. Alguien te hizo magia negra», habría sido parte de lo que le dijo su amiga.

En la misma línea agregó: «Me dijo que fue una persona que me tiene mucho odio«, señalando que tiene sospechas de quién habría sido, pero no se aventuró a compartir los nombres.

«No hablo de ellos porque hacen brujería (…) mueven más energías de lo que yo pensaba«, sostuvo.

La opinión de la experta

Bajo este contexto, el programa de «Zona de Estrellas» se puso en contacto con la tarotista Latife Soto, quien aseguró que se trataba de magia negra.

«Cuando aparece un animalito sin ojitos, eso es un trabajo de magia negra. Significa muerte, daño. Están buscando que tenga un accidente, que corra peligro«, explicó.

Por último, relató que la persona detrás de esto, sería un hombre: «Están buscando que no hable más, lo que quieren es callarla«.