No es la primera vez que Sabrina Sosa es vinculada amorosamente al futbolista Alexis Sánchez, rumor que se reavivó tras un llamativo viaje a Italia.

Ahora, en conversación con Julio César Rodríguez en «Síganme los Buenos», la modelo repasó diversos temas, refiriéndose así a su separación con Claudio Valdivia, así como a las especulaciones de un romance con Sánchez.

«Me molestó la vez del partido, esa vez me molestó… fui con un grupo de amigos y amigas. La última ya no, me agarró en una parada distinta, que sea lo que sea», inició señalando la modelo, aludiendo a un viaje que realizó a Calama, donde los medios aseguraron que acudió a un partido de La Roja para ver a Alexis Sánchez.

En la misma línea añadió: «Me molesta porque se hablan muchas cosas. Cometí el error de leer comentarios en páginas o en portales, y la gente igual en esos lugares como que va a tirar todos sus desechos normalmente. Me agarró tan desprevenida eso que me hizo tambalear un poco«.

Junto a esto, relató que los rumores le trajeron problemas en su vida personal: «Trajo muchas otras cosas asociadas en el entorno, problemas en relaciones«, aludiendo a inconvenientes con su expareja, Claudio Valdivia.

«La relación cambió porque surgió algo muy polémico entonces como que estaba todo raro», sostuvo Sosa.

Por último expresó: «Las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Me molesta que se distraigan de mi trabajo… Yo a veces digo ¿La ciudad es comprada o qué?”, aludiendo al viaje que realizó a Milán, Italia, donde hubo rumores de un encuentro con Alexis Sánchez, hecho que descartó.