El cantante Justin Bieber anunció este viernes que se tomará un receso en su carrera, debido a un extraño síndrome que paralizó la mitad de su rostro.

Se trata del síndrome de Ramsay Hunt, que consiste en una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. «Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza», detalló la página MedlinePlus.

A través de un video, el artista se refirió a esta situación y expresó que «obviamente podrán haber notado que mi cara está paralizada».

«Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así», agregó.

«Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado», sostuvo el cantante.

Según dijo en el registro, el motivo por el que canceló sus shows es «realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan».

«Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser», declaró.

«Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy segura cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré», indicó Bieber.

Finalmente, pidió a sus fanáticos que «por favor, recen por mí».

