Hace algún tiempo que se habla de una iniciativa que buscaría que los funcionarios legislativos se realicen un test de drogas.

Este tema fue tocado por el matinal “Mucho Gusto”, donde José Antonio Neme y Karla Constant se refirieron a la situación, y el primero realizó una particular confesión.

“¿Ustedes saben que no se ha podido todavía generar un consenso respecto del test de drogas en el Congreso?“, inició señalando Neme, frente a lo cual su compañera complementó: “No, lo hablamos el otro día que muchos se oponían”.

Tras esto, Neme expuso su postura, señalando que no buscaba condenar el consumo de estas sustancias.

“Consumir drogas es una decisión que toma un adulto (…) No voy a satanizar el consumo de drogas; he probado la marihuana, no siempre, pero regularmente, lo digo y no tengo problema en reconocerlo”, inició señalando.

Luego, con el fin de no dejar dudas, señaló: “No he probado otras drogas, no lo sé, nunca las he probado“, sostuvo. “La ciudadanía merece saber, en el momento que vota, que ese candidato consume cierto tipo de drogas, porque esa persona que mañana va a tener que legislar sobre temas de narcotráfico“, explicó.

Finalmente, señaló no entender por qué los diputados se oponen a un test de drogas. “Parece que con el narcoterrorismo que estamos viviendo en gran parte del país debería ser, antes que las armas, el test de drogas“, finalizó.