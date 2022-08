Comparte

Recientemente, la influencer Coté López sorprendió tras revelar cuáles son las medidas de seguridad para evitar asaltos, cuando tiene que ir al centro de Santiago.

Fue a través de Instagram donde la influencer compartió fotografías junto a un guardaespaldas, el cual habría sido contratado por su esposo, el futbolista Luis Jiméndez.

"¿Y tu marido es exagerado? Así me mandó al centro", reveló la influencer y empresaria en un video que compartió en las redes sociales, donde el gran sujeto también posó para el registro.

Tras esto, la también escritora explicó: "Les voy a contar cómo fue el tema, porque igual se ve bien exagerado", señalando que fue una idea de su esposo para protegerla.

"Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento y Luis me dice ayer ‘amor, pero no vas a ir sola’ y yo le digo ‘ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe’ y me dice ‘¿La Conita te va a proteger?", inició comentando.

Luego continuó: "Luis se tenía que concentrar así que no podía ir, y ahí me mandó con estos chicos a que me acompañaran y es muy heavy, porque imagínate, iba en el auto con los dos e iba la pistola al medio…".

Por último, expresó: "Pero bueno, en el fondo era porque me dijo Luis que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada pero protegida".