Comparte

Poco le duró la paz a la participante Marisol Pierola, luego de que protagonizara una nueva jornada de furia en "El Discípulo del Chef", tras ser nominada para la eliminación por la líder China Bazán.

La situación se complicó en el equipo luego de que la participante no siguió órdenes de su líder, e incluso falló en la preparación de un caramelo.

Frente a esta situación, Marisol realizó uno de su forma y a escondidas de la chef, situación que la hizo estallar.

"No me saca nadie de la cabeza que la chef lo único que quiere es que yo me vaya, me tiene mala (…) Yo siempre genero esa envidia de chefs o compañeras", expresó la participante.

Pero Bazán no fue la única víctima de su enojo, ya que incluso tuvo una discusión con Miel Blanca, luego de que le señalara que estaba anudando mal la carne.

Frente a esto, Miel se enojó con Marisol le dijo que se enfocara en el postre, tarea que se le había asignado.

La hora de la nominación

Debido a los múltiples errores que cometió Marisol, su nombre fue el elegido a la hora de que China Bazán debió nominar a uno de sus pupilos para la eliminación.

Esta situación generó que la ex "Bake Off" saliera del set y, una vez más, amenazara con abandonar el programa. "¡Siempre es lo mismo, me nomina a mí no más! Me he sacado la cresta por el equipo y ella siempre me nomina", expresó.

"Chao, yo me voy. Soy una mujer humilde y puedo seguir luchando. Chao, no sigo más en el programa", lanzó luego.