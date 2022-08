Comparte

En las últimas semanas, los rumores de un arribo de José Luis Repenning a Canal 13 suenan más que fuerte y todo apunta a que es un hecho. Teoría que va junto a un posible cargo en "Tu Día", matinal que supuestamente sería reformado y en la conducción asumiría Priscilla Vargas y Repenning.

Esta situación fue tocada en "Zona de Estrellas", donde el periodista Luis Sandoval señaló que está analizando el cambio de nombre del programa, y regresar a "Bienvenidos".

"Al parecer la marca todavía genera mucho interés comercial de publicidad, por lo tanto actualmente Canal 13 está en la duda de si sigue Tu Día o vuelve el nombre de Bienvenidos", relató Sandoval.

Por otro lado, se refirió a cuál habría sido la reacción de la actual animadora de "Tu Día", Ángeles Araya, estaría indignada y cansada.

En esta línea, Sandoval señaló que Araya se dirigió a los ejecutivos, entre lágrimas: "Me tienen aburrida, me estoy enterando por la prensa de que va a llegar gente nueva y a mí nadie me avisa nada. Yo quiero que sean sinceros y me digan qué va a pasar con mi futuro laboral".

"Ángeles se siente insegura, que la están dejando de lado. No lo estaría pasando nada bien", aseguró Luis Sandoval.