La panelista de "Milf", Francesca Conserva, recientemente reveló cuáles han sido los cambios de hábito que ha implementado en su vida, luego de que se enterara del diagnóstico de cáncer de su hermana, la animadora Claudia Conserva.

Así, Fran reveló que tomó un radical cambio, que tiene que ver con su piel. "Les voy a decir algo al ‘pan pan, vino vino’. Yo siempre he sido muy irrespetuosa con mi piel, todos los años me da insolación, iba al solarium y todo eso. Siempre me mofé de los consejos", inició comentando.

Luego continuó: "Hoy, con el diagnóstico que tiene mi hermana, de una enfermedad que es cáncer, lo pienso dos veces antes de ponerme al sol".

"Me hizo clic. Ahora me estoy poniendo un aceite con factor 4, ya es algo. Yo usaba acelerador, y de pasar eso, es un gran camino", reveló en el programa.