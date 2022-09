Comparte

En el episodio de este jueves se vivió una tensa situación en "El Discípulo del Chef", la cual estuvo protagonizada por Sergi Arola y Yann Yvin.

La situación surgió luego de que el chef francés revisara una de las preparaciones del equipo rojo, el cual presentó un Chicken pot pie, el cual no dio en el gusto de Yann.

"Tiene buen sabor. Este tipo de plato cuesta mucho cocinar. La masa de abajo está cruda, pero el relleno está rico. Una masa por encima y lo tenías", expresó.

Frente a esta dura crítica, el chef español Sergi Arola no se quedó de brazos cruzados, y le respondió: "Para hacer un pie tiene que estar cerrado. Puedes decir lo que quieras, así solo si lleva una tapa, si no le pones eso no es un pie (…) Si solo le pones la tapa, no es pie. Un pie tiene que estar cerrado".

Sin embargo, Yann Yvin no se quedó conforme con esta situación, e insistió: "No está cocido para nada. Sergi, eres el rey de la reinterpretación… defiendes lo indefendible. Me hablas de un pie…".

Frente a esta nueva discusión que tendrían los chefs, la participante Karen Bejarano optó por intervenir y esbozó: "¡No se peleen!".

Finalmente, Yann Yvin expresó: "Aquí hay un pie malo, no es mi opinión, es lo que está".

Luego, en la sección de las entrevistas, Sergi Arola intentó apagar la polémica: "Yann es una persona que conoce a los participantes, es un profesional que tiene una trayectoria que le avala para desarrollar su labor en esta instancia. Podemos estar de acuerdo en cosas o no".