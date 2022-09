Comparte

La comediante Belén Mora no ocultó su pesar tras la categoría victoria del Rechazo en el Plebiscito de Salida por la nueva Constitución.

Mediante redes sociales, comentó el proceso que se vivió en todo el país, especialmente cuando se cerraron las urnas.

"Me voy a morir de un infarto", mencionó en su cuenta de Twitter.

ME VOY A MORIR DE UN INFARTO — BELEN – AZA (@_belenaza) September 4, 2022

Mientras el Servicio Electoral (Servel) iba actualizando los resultados, la actriz de La Red comenzó a perder la esperanza.

"Me retiro de Chile hasta el 18. No me da el alma", dijo en otro tweet.

Ya con todas las mesas escrutadas, la artista comprendió lo expresado por la ciudadanía, que no quiso aprobar la propuesta entregada por la Convención Constitucional.

"Brutal todo. Pero así es la democracia. Seguimos", sentenció.

Con el 100% de las mesas válidamente emitidas, el Rechazo se impuso con un 62% de las preferencias versus un 38% del Apruebo.

