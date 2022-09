Comparte

Preocupación causó Karen Bejarano, luego de que a través de las redes sociales compartiera una imagen desde una clínica.

"Averiguando qué tengo", fue lo que escribió la participante de "El Discípulo del Chef", mientras lucía una clásica bata blanca.

Tras compartir esta imagen, luego en un video entregó detalles de la situación, para calmar a sus seguidores.

"Llegué hace poquito a la casa. Me dejaron con varios remedios, también me hicieron un PCR, el que estará mañana el resultado. Todavía no tengo idea", inició comentando la ex "Mekano".

Tras esto, apuntó a un presunto contagio de Covid-19: "Estaba invicta… Esperemos seguir así y que esto sólo sea un resfriado pesado. Yo lo asocio más con las alergias, me comienzan estos resfriados que son bien pesotes. Mañana (hoy 7 de septiembre) les cuento cómo me va con el PCR", cerró.

Aquí puedes ver parte de las publicaciones que compartió: