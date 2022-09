Comparte

Polémicos han sido los últimos capítulos de "El Discípulo del Chef", donde la calma no ha reinado entre los participantes ni los líderes de equipos.

Esto quedó demostrado en el episodio del pasado miércoles, donde Daniela Castro y Ennio Carota protagonizaron un tenso intercambio.

La situación inició una vez que el líder italiano le dio indicaciones a la Castro en medio de la preparación de un kuchen. Sin embargo, la forma de estas órdenes, no le cayeron nada bien a la ganadora de la primera temporada de "MasterChef".

"Si ya igual me chorié…"

"Confía en mí. Es que Ennio no confía en mí", exclamó en la oportunidad. "Ennio si sé lo que estoy haciendo. Yapo, confía en mí que me estoy empezando a enojar. Es una masa de mierd…", expresó Castro.

Su reclamo no fue efectivo para que Carota dejara de darle instrucciones, lo que la llevó a un nuevo descargo: "Si no confía en mí, si ya igual me chorié… Si me hacen hacer hue… de una forma… Si sé cocinar", manifestó.

Por último expresó: "Es un postre fácil y me está haciendo sentir como una idiota".