En conversación con Las Últimas Noticias, la periodista María Luisa Godoy entregó detalles de cómo fue el nacimiento de su bebé, Domingo, que llegó al mundo en la madrugada del pasado miércoles.

Si bien hasta el momento no había entregado muchos detalles de la situación, solo compartiendo un par de imágenes en las redes sociales junto a su bebé, ahora se refirió a cómo fue su nacimiento.

"Estamos muy felices con la llegada de Domingo. Es un niño exquisito, salió muy bueno para tomar papa. Nos tiene fascinados y está sanito, como nos habían anticipado en la ecografía. Así que agradecidos que en las cosas que en un inicio puede haber dificultades, él está muy bien", inició comentando al citado medio.

"No se estaba alimentando bien"

Luego relató que se debió a someter a una cesárea, la primera de sus múltiples partos: "Obviamente es mucho mejor un parto normal, pero tuvo que ser así porque se estaba moviendo muy poco".

No obstante, debido a este procedimiento, "le dieron todo el día para ver si se volvía a mover y no cambió. Mi ginecólogo nos dijo que teníamos que sacarlo, porque algo estaba pasando adentro, que no estaba cómodo".

"Tuvo muy buen ojo, entramos a pabellón y cuando sacaron a Domingo se dieron cuenta de que el cordón era muy delgado, por lo que no se estaba alimentando bien", sumó luego sobre su hijo que pesó 2,8 kilos y midió 47 centímetros.