Se acerca el estreno de “Juego textual”, programa animado por Sergio Lagos y en el que ocho mujeres hablarán de diversos temas y en cada capítulo se tendrá una intensa conversación con algún invitado (hombre o mujer). Y dentro del panel de lo que vendrá a ser una versión remozada y acorde a los tiempos actuales de “Acoso textual”, destacará Yazmín Vásquez.

La ex figura de espacios como “Pollo en conserva” y “Milf” cuenta acerca de su llegada a “Juego textual” que “estoy más que emocionada porque yo era una fan de la primera versión. Yo siempre quise estar en ese programa, miraba a las panelistas y lo encontraba demasiado entretenido, un programa de mujeres… y que me hayan invitado ahora es ¡qué rico, qué entretenido!”.

“Me encantan los programas de opinión y entrevistas, y siento que en la televisión nos falta reír un poco, que es lo que haremos en este programa también. Además, vamos a ser ocho mujeres muy diferentes, cada una en su estilo, y me encanta la idea de estar con Sergio Lagos, porque yo encuentro que no existe alguien más empático, natural y buena onda en la televisión”, manifiesta la periodista.

"No tengo mucho filtro"

En ese sentido, agrega que “por donde lo mire es súper atractivo el programa y yo estoy en mi salsa. Y a todo se suma que es prime, por lo que uno es más libre de jugar y se podrá decir cosas que en horario de menores no se puede”.

En relación a cómo se le podrá ver en “Juego textual”, Vásquez declara que “no sé qué tipo de conversadora soy, pero soy súper natural y no tengo mucho filtro. Quizás por eso me llamaron. Creo que voy a preguntar lo que algunas no se atrevan y voy a hacer lo que otras tampoco se van a atrever a hacer, por una cosa de personalidad. Soy una granada sin seguro, así que ahí vamos a estar jugando”, destacando que “una cosa es ser sin filtro y otra es ser agresivo. La idea aquí es ser juguetón, como dice el nombre del programa”.

Yazmín también confiesa lo importante que es para ella sumarse a Canal 13 y hacer un proyecto en dicha estación: “Estoy ansiosa, nerviosa y expectante. Y aunque estoy acostumbrada a trabajar en la televisión, trabajar en Canal 13 tiene su peso porque yo vengo de un canal que era mucho más chiquitito, y ahora hay más responsabilidad porque me va a ver mucha más gente. Por eso tengo que hacerlo bien”, añadiendo que “es mi debut en la pantalla del canal y… ¡estoy en llamas por ser parte del 13! Ya estoy en el Festival de Viña (ríe), me veo en segunda fila aplaudiendo”.