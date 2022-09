Comparte

El actor que pasó por Televisión Nacional (TVN), Raimundo Alcalde, criticó duramente a Nicolás López y espera verlo en la cárcel por todas las denuncias en su contra.

"Es un concha de su madre (sic). Ojalá quede preso y se pudra en la cárcel. Yo he vivido el proceso con la Tutu desde el día uno, y me sorprende la cantidad de maricones que hay en esta industria. Y no es algo de sexualidad. Hablo de personas sin principios", dijo en diálogo con Página 7.

Además, el artista que hizo teleseries como ‘El Camionero’ (2016) y ‘Wena Profe (2018), relató una ingrata anécdota que tuvo con el director de ‘Qué pena tu vida’.

"Yo me acerqué y le dije ‘eres director, yo soy actor, ¿en qué has trabajado?’. Y me dice ‘deberías saber’. Y yo pensé ¿qué se cree este hue…", señaló.

Después, agregó que "le dije ‘¿me estás hue… o querí que te pegue?’ Y me dice ‘no, viejo, tranquilo’. Yo siendo físicamente muy superior a él, no vi nada de temor en sus ojos, ahí me di cuenta de que era psicópata. Se sentía muy poderoso".

Y expresó que "después pasó todo lo de la Tutu y cuando me preguntaron dije que era un sucio de mierda, que dé la cara".

Recordar que Alcalde es íntimo amigo de Tutú Vidaurre, quien denunció en más de una oportunidad las conductas de Nicolás López.