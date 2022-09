Comparte

Sincera fue la reflexión que emitió Gala Caldirola el pasado domingo, en el último capítulo de "El Discípulo del Chef", a pesar de que su equipo azul obtuviera la victoria.

Fue así como la española repaso su desempeño, que no brilló, en los últimos episodios, lo que la llevó a que ella junto a su colega Giovanni Cárdenas estuvieran en peligro de eliminación.

"Estaba buscando el lado positivo, creí que me iba a ir. Me sentía súper mal, estaba tensa y sentí que en las últimas competencias la había cag… Me sentía fatal, especialmente con Giovanni, porque todos los días lo veía sufrir, aguantándose las ganas de llorar", expresó la modelo española.

Esta situación provocó que la española se quebrara frente a sus compañeros, mientras relataba que se sentía incapaz de ayudar a Cárdenas.

"No sabía como ayudarlo, le decía que mantenga la mente fría. Me sentía pésimo, pero lo intentaba disimular", expresó.

Por último, expresó positivas palabras para su colega: "Él vive de esto, a él le apasiona esto. Estoy muy contenta de que también se quede", cerró.