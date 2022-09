Comparte

Fiel a su estilo, Raquel Argandoña una vez más dio que hablar en el programa "Zona de Estrellas", espacio donde cumple el rol de panelista.

Así, una vez más se refirió a la poco certera situación que enfrenta Tonka Tomicic en Canal 13, luego de que tras su salida de "Bienvenidos" no contara con ningún proyecto en la exseñal católica.

La situación se dio mientras hablaban de la próxima edición del Festival de Viña del Mar, el cual volverá a su ejecución, tras dos años debido a la pandemia.

"No me cabe en la cabeza"

Frente a esta situación, Argandoña lanzó un duro mensaje, donde se refirió a lo que sucede con su amiga.

"Yo no puedo creer, después de recordar a la Tonka, que Canal 13 la tenga en la banca", relató, debido a que actualmente no participa en ningún proyecto, para luego expresar: "No me cabe en la cabeza".