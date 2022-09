Comparte

No solo preparaciones culinarias es lo que se cocina en "El Discípulo del Chef", ya que supuestamente también habría nacido una nueva relación.

Esto, debido a la buena relación que se mostraría entre los integrantes del equipo verde, Max Cabezón y la ganadora de la primera temporada del programa, Miel Blanca, lo cual no ha pasado desapercibido.

Quien se ha encargado de alimentar esta situación ha sido principalmente Gala Caldirola, luego de que señalara que haría "todo lo posible" con el fin de lograr que Cabezón se cambie al equipo azul, donde podría compartir más con Blanca.

"Con Max se verían muy lindos juntos, son muy parecidos. Deberíamos armarle una cita. Tienen onda. Yo sé que sí, porque cuando yo estaba en el (equipo) verde siempre trabajaba con Max y Max siempre como que me hablaba con mucha admiración de Miel", relató la modelo española.

Este anhelo fue plasmado en el capítulo, donde la exchica reality sorprendió diciendo: "Max, queremos que te vengas al equipo azul. Te aviso que haremos todo lo posible con Miel pa’ que te vengas para allá. Te aviso nomás".

Frente a este inesperado mensaje, el chef consultó por qué deseaban este cambio, donde Gala respondió: "Porque sí. Eras mi partner de cocina, yo te extraño, y por ahí hay una chica que se llama Miel, que todos los días, cada vez que sale tu nombre, se le pone una sonrisa, así, como de oreja a oreja, y dice: ‘No, si es mi amigo".

Quien se unió a la conversación fue nada más que el líder del equipo verde, Ennio Carota, quien preguntó: "¿A Miel le gusta Max?", frente a lo cual Gala señaló que "parece que hay onda".

Finalmente, Max debió responder frente a estos dichos, donde señaló: "A mí me gusta Miel. Pero me gusta su cocina, me gusta que sea ganadora. Me gusta que sea Otaku y que tenga el pelo rosado".

Por último, Gala Caldirola expresó: "Es una mujer maravillosa (…) y yo quiero ser la celestina entre Max y Miel".