El humorista Paulo Iglesias causó polémica tras personificar a votante del Rechazo, el cual generó variadas reacciones en redes sociales.

A través de su cuenta de Tik Tok, parodió a una persona que se inclinó por esta preferencia e ironizó con las respuestas en alusión a la propuesta constitucional que no fue aprobada.

"Yo tengo dos celulares, entonces según la nueva constitución me iban a quitar uno", partió diciendo en el video.

Después, señaló que "yo siempre voy al bar y me tomo dos copetes. Según la nueva constitución me iban a quitar uno, entonces iba a tomar menos".

Sobre si leyó la propuesta entregada por la Convención, el personaje interpretado por Iglesias aseguró que "no leí ni una hue… si yo no leo el diario, no leo ni los memes del WhatsApp, qué voy a andar leyendo constituciones".

"Yo soy casado, pero tengo una amante y con la nueva constitución me iban a quitar la amante. Yo hago el amor dos veces al día, entonces con la nueva constitución me iban a quitar una. Yo no soy hu…", precisó en el registro.

Para cerrar, mencionó que "además, yo ocupo dos partes de mi cerebro, y con la nueva Constitución me iban a quitar una mitad, entonces iba a quedar más hue… todavía, por eso rechazo".

El video de Paulo Iglesias generó polémica

Una vez liberado el video del comediante, los usuarios reaccionaron molestos con la parodia.

“Uuuuffffff que patético esto, además de aburrido, una denostación gratuita a la gente”, “Yo voté Apruebo y a pesar de que sí creo que existió una grotesca campaña de tergiversación y desinformación, me parece de mal gusto burlarse de la gente en esa forma", expresaron los cibernautas.

“Esto no está bien, una cosa es mostrar los testimonios de las personas y otra esto. Había que mostrar la desinformación de la derecha, no ridiculizarlos” y “Cuando la superioridad moral y la arrogancia se disfrazan de humor", indicaron las personas.