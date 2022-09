Comparte

De conductor a invitado. Así ocurrió en el reciente capítulo de "Podemos Hablar", donde Julián Elfenbein relató su actual realidad en que busca desesperadamente un lugar para vivir.

El animador del espacio, que ahora está en manos de Jean Philippe Cretton, comentó que la próxima semana tiene que dejar el departamento. "Estoy preocupado, en serio. Estoy a una semana de tener que dejar donde arriendo… me echaron", dijo.

En esa línea, el comunicador detalló que "nooooo, me echaron porque el dueño se va a vivir para allá y yo arrendé otro departamento por dos años y no tengo dónde irme por dos meses… Estoy hablando súper enserio, si me preguntan cómo estoy, es preocupado por esto".

Ante las declaraciones del conductor de "Pasapalabra", Jaime Figueroa, el hombre del bar, le preguntó “pero cómo no tiene casa propia… alguna otra propiedad por ahí”, a lo que el animador le respondió que "no tengo otra, mi casa propiedad está ocupada"

Por último, Julián Elfenbein aprovechó las cámaras del estelar de Chilevisión para hacer un llamado: "Necesito hacer un llamado a alguien que me arriende algo por dos meses, amoblado eso sí".