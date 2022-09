Comparte

Todo un desahogo fue el que compartió Helhue Sukni el pasado domingo a través de las redes sociales, luego de que relatara cómo va su día a día.

Bajo este sentido, la denominada "abogada de los narcos" señaló que vivió unos complejos días.

"No ha sido una semana muy buenaza, no la he pasado muy bien… El miércoles tuve un día atroz, atroz, de la pu… madre. Parece que los abogados que defendemos tráfico no nos dan permiso para ir a Estados Unidos", inició comentando la defensora.

Tras esto, señaló que cuando tenía todo listo para viajar a Estados Unidos, le revocaron la Visa Waiver. "Voy a tirar la maleta por el counter, la cabra me dice ‘le cancelaron la Visa’. Traté de sacarla de un día para otro y no pude ¿Ustedes pueden entender eso? Imagínense, con todo arreglado y listo para irme", relató molesta.

Luego continuó: "Toda la gente que defiende tráfico dicen que no puede viajar a Estados Unidos, pero yo tengo amigos que defienden tráfico y han viajado. Yo tenía la hue… de la Visa y ahora me revocan la hue… Así que el miércoles lo pasé como la callampa. Estaba súper amargada, súper triste".

"Ahora tengo que ir a la embajada para que me digan el por qué, porque no cacho, ¿se acuerdan que estuve en Puerto Rico? Les hice hasta videos donde cantaba Luis Fonsi", cerró por último.

