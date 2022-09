Comparte

Luego de casi dos años sin dar entrevistas, Karol Lucero reapareció tras las funas que recibió en 2019 cuando se detonó la crisis social en Chile y se refirió a las consecuencias que le generó aquello.

"Es algo que aún no llego a una conclusión que no me deja satisfecho. Yo comparto todas las demandas sociales, quiero un mejor país; pero las cosas no funcionan que tiene que ver una persona que trabaja en la televisión. Yo no le hecho daño a nadie y me ha hecho pasar uno de los peores momentos de mi vida", partió diciendo en conversación con "Buenas Noches a Todos".

Luego, el locutor radial detalló que "me dijeron de Mega en 2019 que no fuera a trabajar. En medio del estallido, el canal lo vio como una amenaza y me deciden sacar de la pantalla hasta que se calmaran las cosas".

Sobre las consignas amenazantes, el expanelista de Mucho Gusto agregó que "si alguien tiene el coraje de escribir ‘muerte a Karol’ y yo me preguntaba ¿por qué merecería morir? ¿qué huea hice? (sic) y nunca imaginé que esa bola de nieve iba a enterrar lo que yo construí con mucha dedicación".

"¿Por qué va ese acosador, ese violador?"

Después, el otrora integrante de Yingo siente que es juzgado como un delincuente. "Han puesto en el Instagram de TVN ¿por qué va ese acosador, ese violador? me ponen al nivel de personas que han cometido delitos o de tipos que fueron condenados por tribunales".

En esa línea recalcó que "yo no soy Nicolás López, yo no soy Martín Pradenas, yo no he sido juzgado ni he recibido ninguna acusación de alguien que me acuse de violador, acosador o estafador".

"Casos de funas a esas personas tenemos muchas, pero yo no soy nada de eso y me sigo preguntando porqué las personas a través de las redes me insulta de esa manera", sentenció el comunicador.

Mira la entrevista completa a Karol Lucero