Comparte

Sorpresa causó la panelista de "Milf", Francesca Conserva, luego de que a través del programa revelara una anécdota de acoso de la cual fue víctima.

Así, la hermana de Claudia Conserva, desclasificó la poca deseada situación luego de que un sujeto le enviara desubicados mensajes a través de las redes sociales.

"Hace dos días bloquee a un caballero, no qué caballero, a ti viejo asqueroso te bloquee”, señaló, contando así que este sujeto la criticaba por su físico, y también le mandaba insultos.

Luego continuó: "Grosero, ordinario, tratándome de fea, y yo decía: ‘Este viejo no se avispa. No se ha mirado al espejo’. A ti te digo, viejo feo, que me escribías todas esas cosas, te bloquee".

Por último, expresó: "Yo podría denunciarlo con nombre y apellido, pero no vale la pena. Es tan poco hombre, para escribir las cosas que me escribe".