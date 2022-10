Comparte

Alejandra Fosalba fue parte de los invitados en "Podemos Hablar" y relató como fue protagonizar desnudos en las teleseries.

"Valió la pena, pero creo que fuimos un poco más allá. De alguna forma todos estábamos probando cuál era el límite, pero siento que no lo encontramos mucho, en mi caso, siento que transgredí mis propios límites", partió diciendo la actriz.

Incluso, detalló que la gente en la calle les comentaban las escenas de alto tono. "Era muy vergonzoso encontrarse con gente en la calle que me decían en tono picarón que me vieron anoche en una escena", sostuvo.

Las cosas que vivió Alejandra Fosalba realizando estas escenas

“Una vez en una escena de ducha yo estaba de espalda y me puse un tapabarro (…) me estoy duchando y de repente veo a un sonidista que estaba de tal manera, que no me estaba mirando, me evitaba y resulta que el tapabarro estaba en el suelo, así que estaba a ‘potope'", afirmó la artista.

En ese sentido, agregó que en una ocasión "hubo mucha anécdota de desnudos con Pancho Melo, por ejemplo, teníamos que practicar, ver técnicas para que todo se viera natural y por supuesto, sin pasarse para el otro lado".

Su experiencia sobrenatural

"La primera fue cuando salí de mi casa y vi pasar a una persona, y noté que era raro porque no había salido del lugar en que lo vi", complementó la intérprete.

Además, mencionó que "de noche empecé a ver gente, y muy seguido, hasta que una vez estaba durmiendo, me despierto, miro abajo y había una persona acostada, era una mujer morena que me estaba mirando. Yo no sentí miedo, ni que me estuviera asustando".

Por último, Fosalba recalcó que "algo quería de mí, me levanté, prendí las luces y se esfumó. Me bloqueé, y filo, ahí quedó eso, pero yo creo que me estaba pidiendo ayuda".