El exvocalista de "La Noche", Leo Rey, fue otro de los invitados que tuvo "Podemos Hablar", en el cual reveló la complicada infancia que vivió con su padre.

"A mí padre lo he cuestionado mucho porque se portó mal por la desilusión amorosa que tuvo con mi madre y se descargaba conmigo, pero por otro lado destaco que él me mudaba, me hacía dormir, me cocinaba y me dio herramientas para enfrentar la vida", mencionó en el programa de Chilevisión.

Y en ese momento, el cantante afirmó que "lo que más me afectaba era que no podía jugar, tenía que conseguir agua, hacía ese tipo de cosas. Hubo harto maltrato físico porque él se sentía dolido, quedó afectado por mí mamá y quizás por eso se descargaba en mí".

Leo Rey contó la inspiración que lo llevó a componer una canción

En otros aspectos, el artista se refirió a la creación del tema "Eva", en el cual se inspiró a causa de la infidelidad de su entonces novia con otra mujer.

"Una amiga mía se enamoró de mi mujer y mi mujer de ella (…) Yo la invitaba a jugar Play, pasábamos el tiempo y pasó (…) Ahora me lo tomo como humor, pero antes pensaba en ‘qué hice mal’", complementó.

No obstante, aseguró que ya dio por superado ese episodio: "Estoy tranquilo, porque me gusta que haya encontrado el amor (…) Lástima que no fue conmigo, pero ella está feliz".

Finalmente, el intérprete de "Baila" recalcó que "por supuesto que fue algo que no me esperaba, y no es que me haya dolido el ego o algo así (…) Fue raro entenderlo, pero lo vi por el lado positivo y no me podía oponer al amor".