La ex Mucho Gusto Patricia Maldonado criticó duramente a Mirna Schindler tras anunciarse su salida del matinal de Canal 13, "Tu Día", espacio al cual la periodista llegó en noviembre de 2021.

En una nueva edición de Las indomables, Maldonado le dio con todo a la animadora, asegurando sobre la repentina salida "me importa una raja, no me interesa, yo la encontraba tan sesgada en sus hue…”.

“Ella siempre a favor del gobierno, incluyendo las cagadas que el gobierno se mandaba, poco objetiva ella como periodista, no sé si es periodista”, criticó.

En ese sentido, Maldonado remarcó además que Schindler "no hará ninguna falta ahí, porque ella no aportaba, son personas que no aportan a un programa, porque no son conductoras, porque no son animadoras, ¡hasta cuando mier… les voy a decir!”.

“Se calientan de repente con alguien y las llevan para animar; para animar tienen que ser animadoras o conductoras, por favor”, cerró.