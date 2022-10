Comparte

La destacada actriz nacional, Gaby Hernández, se refirió a la victoria del Rechazo en el Plebiscito de Salida, situación que le afectó bastante.

"La gente rechaza lo nuevo (…) no quiero hablar del Rechazo ni del Plebiscito porque tengo un dolor muy profundo", partió diciendo en conversación con "Buenas Noches a Todos".

En ese sentido, la artista expresó que "nunca voy a denostar con la gente que votó Rechazo, pero tienen que informarse mejor y no creer las mentiras".

"Es mundial la campaña de la ultraderecha de mentiras: mira en España, en Italia. Como la gente común y corriente sigue escuchando al patrón y no a la gente joven que viene con el ánimo de emparejar la cancha".

Sobre la fallida propuesta de nueva Constitución, la intérprete de 83 años indicó que "no era perfecta, pero incorporó temas importantes. Sin embargo, en este país hay temas absolutamente más importantes".

"Yo he tenido una suerte increíble desde que volví"

En otro tema, Gaby Hernández relató las pensiones de los actores. "Los actores ahorramos", y agregó que "he tenido una suerte increíble desde que volví".

"Tengo la experiencia de tantos años y dedos para el piano. No me sobrevaloro ni me subestimo tampoco. Yo sé hasta donde llego y de las cosas que puedo hacer", sentenció.