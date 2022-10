Comparte

Cada año, cientos de familias a lo largo de todo Chile tocan nuestra puerta con un objetivo en común: tener la contención e información necesaria ante la noticia de la llegada de un hijo o hija con Síndrome de Down.

¿Qué pasará?, ¿cómo será?, ¿a qué me enfrentaré?, son parte de las preguntas que encuentran respuesta a través de nuestra denominada “Tribu” que a la fecha reúne más de 900 familias con hijos e hijas con Síndrome de Down.

Nuestra tarea es poder acoger a todos las familias y que nadie quede fuera de nuestro campo de acción, que se traduce en el programa de bienvenida, talleres para familias, capacitaciones a instituciones y centros de salud, programas de apoyo profesional (fonoaudiológico, psicológico), y mucho más, que no buscan otra cosa que generar un impacto positivo, de contención y ayuda para enfrentar este nuevo camino.

Tenemos una meta ambiciosa, que es poder recolectar $40 millones, para poder acompañar a más familias a lo largo de Chile, y materializar un sueño: tener nuestra primera sede Down Up para continuar con nuestro propósito. Es por eso que los invitamos a ser parte de la segunda Colecta anual de la Fundación Down Up, a realizarse durante los días 10 al 16 de octubre de 2022.

Donar es muy sencillo: puedes hacerlo a través de nuestra alcancía virtual en colectadownup.donando.cl o mediante nuestro link en redes sociales instagram.com/fundaciondownup/

Estamos en el mes de la concientización del Síndrome de Down y contamos contigo para alcanzar al mayor número de familias posible en todo Chile con nuestra ayuda. Todos sumamos en este desafío, súmate también tú.

Fundación Down Up, inspiramos a valorar e incluir a las personas con Síndrome de Down.