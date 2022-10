Comparte

Este jueves, en el matinal "Contigo en la Mañana", los periodistas Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez se refirieron a los cambios que están realizando los matinales de televisión.

La conversación se dio un día después de que Karen Doggenweiler debutara no solo en las estaciones de Mega, sino que se oficializara su rol como conductora en "Mucho Gusto".

A esto se suma que el matinal de Canal 13 sufrirá de una reformulación, luego de que se confirmara que en "Tu Día" llegará José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

Bajo este sentido, JC Rodríguez señaló que varios medios le consultaron por estos cambios.

"Ayer me llamaron de todos los medios preguntando qué íbamos a hacer nosotros, porque todos los matinales estaban haciendo cosas. Parece que no le gustamos a la gente, parece que tenemos que dar un paso al costado", inició señalando en tono de broma.

"Yo me quedo pasmado"

Luego señaló que le comunicaron: "Me dicen, ‘oye el matinal del 13 va a hacer esto, el de Mega esto y ustedes, ¿qué van a hacer ustedes?’. Y yo me quedo pasmado. Les dije… ‘Sería bueno que quizás renunciáramos con la Monse, que le diéramos una oportunidad a otra generación, a Roberto Cox, quizás, Toti Sichel, ahí la dejo".

"No sabía qué decirle, no tenemos nada para hacer. ¿Qué vamos a hacer? Contratemos a alguien po jefa, un panelista nuevo, algo novedoso, no sé. Vamos a tener que innovarnos en algo", relató.

Por último, Monse Álvarez complementó: "Tenemos que renovarnos un poco. Que la gente nos aporte en nuestro fono denuncia".