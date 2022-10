Comparte

La influencer Daniela Castro no es muy abierta respecto a su vida sentimental, siendo su última relación con Max Rivera Papic, quien en los últimos meses se fue a vivir a España.

Sin embargo, esta situación cambió en los últimos días, luego de que la chef optara por aclarar cuál era su estado sentimental, tras recibir una pregunta por parte de un cibernauta.

Así, aclaró que su relación con Max, primo de Martín Cárcamo, acabó en "marzo de este año (…) me suele pasar que cuando quiero terminar, una vez que lo digo, me doy cuenta que en realidad mentalmente ya había terminado mucho antes".

Luego, en su reflexión, continuó: "Como que el ‘duelo’ lo vivo mientras trato que funcione la cosa. Ahora estoy muy feliz y tranquila".

"Es un mitómano, infiel y estafador"

Pero este no fue el único relato que compartió Castro, pues a través del Instagram de la fundación El Poder de la Manada, que rescata animales, lanzó duros comentarios contra su expareja.

La situación se dio luego de que la participante de "El Discípulo del Chef" optó por hacerse cargo de Charlie, una mascota que iba a adoptar.

En la publicación de la fundación, escribió: "¡Charlie! Yo no lo he olvidado, pero tampoco olvido que Max me tiene que pagar la mitad de la deuda. Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha".

Luego, en un nuevo comentario, sumó: "Es un mitómano, infiel y estafador", relató, dejando en claro que habría temas pendientes con su expareja.

