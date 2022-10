Comparte

En un nuevo capítulo de "Podemos Hablar", Pancha Merino desclasificó la relación que tiene con el ex conductor de "Buenos Días a Todos", Nacho Gutiérrez.

"Supe que me peló que no trabajaría conmigo… estoy tan preocupada Nacho… pucha qué pena", partió diciendo la expanelista de "SQP".

Después, afirmó que "no sé quién quiere trabajar contigo… yo no tenía mala onda con él, pero la verdad que no es tema para mí, me da lo mismo lo que diga, no me quita el sueño".

Asimismo, recordó un live que hizo con Hugo Valencia, en que volvió a tocar la relación que tiene con el periodista.

"Me cae regio Nachito, es tan buena persona, un gallo leal, educado, serio…", mencionó de forma irónica.

Incluso, la actriz de profesión aseguró que es "una persona en la que realmente uno puede confiar, que sabes que uno se va a dar vuelta y él va a ser tal cual, siempre el mismo…".

Hugo Valencia sostuvo en ese momento que "la gente dice que yo me llevaba mal con el Nacho. No me llevaba mal con el Nacho…“. A lo que Merino lanzó: “¡Se llevaba como las we…! (ríen) ¡Se odiaban!".

Por último, Pancha Merino indicó que él con Valencia "se llevaban pésimo, pésimo, pésimo. El Nacho no lo dejaba hablar y lo quería echar del programa".