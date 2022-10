Comparte

El tema que se tomó el mundo de la farándula este fin de semana fue el matrimonio de Cecilia Bolocco y "Pepo" Daire.

Si bien la pareja realizó un íntimo evento el pasado sábado, donde solo estuvo presente el círculo más cercano, se filtraron algunos registros que dieron cuenta de cómo fue esta ceremonia.

Bajo este sentido, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler comentaron sobre este hecho en "Mucho Gusto", donde el primero le reclamó a Diana Bolocco por no invitarlo.

"No puedo dejar de mencionarla, porque la Diana estaba con un escote que le llegaba al ombligo…", inició señalando el conductor.

Luego continuó: "Y es mala. Mira Diana Bolocco, si tú me estás mirando, yo te quiero decir que nuestra amistad ha entrado en una etapa, porque Gonzalo me contó que se habían casado (no ella)".

Karen Doggenweiler defendió a Diana, señalando que "habla muy bien de ella, de la buena hermana po, Jose", pero esto no disminuyó la intensidad de Neme

"Yo esperé que la Diana me dijera. Por último que me participara, que me dijera ‘vente después de la comida’, por último Dianita, tipo 3 de la mañana o algo", remató.