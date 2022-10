Comparte

La flamante animadora del Festival del Huaso de Olmue 2023, Ivette Vergara, relató la dura experiencia de ser víctima de una encerrona cuando iba camino al aeropuerto.

"Yo iba a buscar a mi hija al aeropuerto. Y por la Costanera, vi a un auto que empezó a frenar de a poco. Y en fracción de milésimas, los sujetos se bajaron y me apuntaron con pistolas", partió diciendo en diálogo con "Buenas Noches a Todos".

Después, indicó que "empecé a gritar dentro del auto y creí que me estaban baleando. Y al abrir los ojos, veo la palanca de cambio en reversa; Dios estuvo ahí conmigo y a lo que atiné fue arrancar de lado en la curva".

Incluso, la expanelista de Mega mencionó que "los autos que se quedaron ahí (en la curva) no hicieron nada, no gritaron, no tocaron la bocina, y yo enderezo el auto y ahí la cago, porque el auto me quedó montado".

Tras chocar y con los individuos escapando sin el vehículo, la comunicadora detalló que no tuvo ayuda por parte de los automovilistas que estaban en camino en dirección al aeropuerto ubicado en Pudahuel.

"Yo hago parar un auto y le digo ‘por favor acompáñame, porque me acaban de hacer una encerrona’; y él me dice ‘lo siento pero mi polola viene llegando, la tengo que ir a buscar‘ y ahí me di cuenta la indiferencia que existe como sociedad", complementó.

Por último, la conductora y pareja de Fernando Solabarrieta precisó que "yo relaté esta situación en un live y les dije que tuvieran cuidado, porque estamos viviendo en un país que se ha vuelto peligroso".

