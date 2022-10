Comparte

Pamela Díaz se descargó en redes sociales en contra los padres de sus hijos, quienes hace un buen tiempo no pagan pensión alimenticia.

Recordar que en el programa "Juego Textual", La Fiera abordó como es lidiar con sus hijos producto de la relación que tuvo con Manuel Neira y Fernando Téllez.

"Mantengo a mis hijos sola, a los tres. (…)Económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados…, todas las cosas las vivo sola y es súper heavy", afirmó.

Incluso, aseguró que "están muertos los dos papás de mis hijos (…) encuentro súper injusto cuando una cría sola", e insistió que que "los amo, los adoro. Pero sí me cansa, a veces los cabros se portan pésimo y te contestan de forma que quedas para adentro".

Pamela Díaz volvió a tocar esta situación

En su cuenta de Instagram, la comunicadora contó en un video la realidad que vive por el no pago de pensión alimenticia de Neira y Téllez.

"Vengo saliendo del Banco Estado, temazo, pensión alimenticia. Soy parte del 80 y tanto por ciento que vive esto al igual que muchas mujeres que mantienen a sus hijos sola", partió diciendo.

"El primer finao paga 290 mil pesos, no lo demandé hace 14 años y hace cinco que no paga; el otro finao no ve a mi hija hace tres años y hace dos no paga pensión alimenticia", y agregó que "no me sobra la plata, pero siempre ando buscando para que mis hijos estén bien".

"De que me sirve que los papitos corazones vayan a dormir. Uno es más atrevido que otro, pero yo estoy pidiendo los derechos de mis hijos. Si al otro le va mejor que al otro, busquemos un acuerdo", continuó.

Después, la comunicadora indicó que "es injusto pasar por este desgaste emocional, porque salí y me dieron ganas de gritar, llorar, porque hay un vacío tremendo".

Los descargos de La Fiera generó bastantes reacciones, quienes la mayoría apoyaron lo mencionado por la actual pareja de Jean Philippe Cretton.

