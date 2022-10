Comparte

Un divertido capítulo fue el que tuvo los "Socios de la Parrilla", donde contó con la presencia de Fernando Larraín y Álvaro Rudolphy, quienes relataron chistosas anécdotas.

Sin embargo, este último comentó su presente lejos de las teleseries y pese a que no piensa volver en un corto plazo, no descarta integrar un equipo de alguna área dramática.

"Mira, por el momento no. O sea, ‘nunca digas de esta agua no beberé’, pero estoy en una etapa en la que me encuentro haciendo otras cosas", afirmó el actor.

"En cuanto a teleseries, por ahora no, pero nunca se sabe", aseguró el artista de 58 años.

Sobre sus inicios en la pantalla, recordó que "uno con el trabajo y el tiempo se va puliendo", y añadió que "mi primera teleserie fue ‘Matilde Dedos Verdes’ a los 24 años en 1988".

Álvaro Rudolphy y las locuras que hacía Mauricio Pesutic

"Es un siete, es un muy bien actor pero muy hincha bolas y te hacía bromas todo el tiempo", puntualizó el intérprete de icónicos personajes como Pelluco, Armando Quiroga, etc.

En esa línea, señaló que "yo era nuevo y al momento de entrar a una escena, me tocaba el poto y me tenía que concentrar".

Por último, Rudolphy acotó que "lograr concentrarse en una escena con Mauricio (Pesutic) es un trabajo de décadas, y cuando uno consigue eso es como llegar a un Nirvana".