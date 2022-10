Comparte

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de "El Discípulo del Chef", luego de que la participante Karen Bejarano abandonó el set del programa.

La situación se dio luego de que Ennio Carota no ocultara su molestia con sus discípulos, luego de que Valentina Ramos, Dani Castro y Nicole Ángel debían preparar platos inspirados en la cocina italiana, pero a la hora de montar los platos se acabó el tiempo, pero los habrían preparado de igual forma.

Esta situación molestó a la ex "Mekano", quien no dudó en expresar su molestia: "No hue… No puede ser esta hue… Dijeron tiempo terminado y la Nicole estaba poniendo así la pasta".

Frente a esto, Dani Castro le expresó a sus compañeras: "No pesquí a la Karen. Ayer terminaron la sangría después y nosotros no le dijimos nada".

Tras estos alegatos, la producción del espacio optó por castigar al equipo verde, señalando que pasarían directo a la prueba de eliminación.

Esta situación molestó a Ennio, que tiró los platos y la olla con comida al suelo, para luego abandonar el set.

No obstante, este no fue el único que se molestó con la situación, pues Karen también estaría ausente en la prueba de inmunidad tras acusar a sus compañeros.

"Karen ha decidido ausentarse en estos momentos porque no se encuentra en condiciones para estar junto a nosotros en este periodo de evaluación y se reincorporará si es que el equipo rojo debe enfrentarse también al verde en este duelo de eliminación", explicó la conductora, Emilia Daiber.

La situación generó múltiples comentarios en las redes sociales, donde los espectadores arremetieron contra la ex "Mekano", tildándola de "acusete".

Aquí puedes ver algunas de las reacciones que dejó:

Daniela aranguiz el tiempo te dio la razón amiga!! Que weona más sapa y desagradable es la Karen Paola ctm, espero que ni cagando ganes esta temporada!! #eldiscipulochv — felipe matamala (@felipematamal16) October 14, 2022

Ennio y su equipo se equivocaron, no alcanzaron y nadie lo discute.



Lo que se critica es la actitud de mierda del resto. Sobretodo Karen. Ni Sergi reclamó. Después todos ponen cara de sorpresa, hipócritas. #ElDiscipuloCHV — David Duchen (@DavidCduchen) October 14, 2022