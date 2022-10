Comparte

José Alfredo Fuentes recordó un incómodo episodio en "Podemos Hablar", pues se refirió al abuso que sufrió por parte de un sacerdote cuando era menor de edad.

Todo comenzó en el momento en que el animador del programa de Chilevisión, Jean Philippe Cretton, invitó a pasar al punto de encuentro a quiénes hayan vivido una experiencia traumática durante su niñez.

Y es ahí cuando el cantante contó lo vivido: "Siendo chico en el colegio, sufrí un asedio de un hermano sacerdote, más que un asedio fue una violencia de querer besarte, toquetearte, fue una cosa bien espantosa, tenía como 11 años".

En esa línea, el Pollo detalló el abuso del religioso. "Junto con un compañero nos llevó a una sala y apenas entro a este lugar, yo estaba con equipo de gimnasia, y este caballero se me fue encima y cerró la puerta todo", agregó.

"Me acuerdo de que hasta me mordió por acá la pera, yo estaba desesperado, no entendía nada, quería soltarme de eso que estaba viviendo", aseguró.

Posteriormente, el intérprete de "Te Perdí" indicó que "mi compañero que logró subir por una escalera para resguardarse al ver todo esto, agarró una caja grande con cosas, tarros de pintura, y se la tiró desde arriba y me soltó, pudimos correr y arrancar".

Por último, José Alfredo Fuentes añadió como fue decírselo a su familia. "Yo me acuerdo de que me fui llorando a mi casa y le dije a mi hermano mayor y salió con ganas de ir a matar a este gallo. Lamentablemente todo esto quedó debajo de la alfombra como era en esos años", cerró.