Comparte

Daniel Fuenzalida recordó su oscuro pasado. El locutor radial contó como fue caer en la adicción a la cocaína, la que tuvo consecuencias tanto a nivel personal como profesional.

"Al ser tímido me validé en la cocaína por eso, me dio herramientas que no tenía, un lugar de pertenencia. Pero además me lo quitó absolutamente todo, trabajo, familia, libertad, y en un minuto ya no tenía nada", dijo en el programa "Juego Textual".

Después, el ‘Huevo’ se dio cuenta de los problemas cuando estaba en Chilevisión: "Ya el día miércoles me empezaba a doler la guata. Yo decía que era raro, será que estoy nervioso, no participo bien, no logro encajar. Me lo cuestionaba desde lo laboral. El jueves el dolor seguía más intenso y el viernes ya no dormía".

A su vez, precisó que "a los dos o tres meses lo hablo con un sicólogo y me dice que es obvio, si en el camarín donde ahora dejo mi chaqueta yo antes consumía, en el baño al que voy también consumía, en la sala de maquillaje también consumía. Entonces le pedí a producción poder salir de ese programa, por un tema de autocuidado".

Esto provocó la reacción del conductor del espacio, Sergio Lagos, quien mencionó que "debo decir con cierta pena que me hubiese gustado mucho ser más amigo tuyo y tenderte una mano en ese minuto, y me doy cuenta de lo poco que sabía de ti".

Daniel Fuenzalida contó como superó la adicción

Según explicó, una amiga suya de Temuco lo invitó a realizarse una limpieza con una machi, que lo llevó a internarse todo un fin de semana con otras personas enfermas en un campamento de Nueva Imperial.

La última noche el ritual mapuche consistió en acostarse a dormir en una ruca con un pollo, y a la mañana siguiente entregar al ave en sacrificio en un altar.

Y el comunicador señaló que "la idea era que yo tenía que tener contacto físico con él, un roce con la pierna, tenerlo afirmado (…) Yo no sé si el pollo me sirvió, pero a la semana o a los 15 días entré a rehabilitarme y tomé conciencia de lo que me pasaba, y desde ese minuto estoy limpio hasta el día de hoy".