Daniel Fuenzalida fue el nuevo invitado a "Juego Textual", donde se refirió a su abrupta salida de "Me Late" de TV+ y entregó detalles de lo ocurrido.

"Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió", contó en el programa de Canal 13.

En ese sentido, el locutor radial expresó como fue la última emisión del programa en el canal "me citaron el viernes a las siete de la tarde después de hacer el programa en vivo y me informaron que el programa ya no iba más".

Luego, el ‘Huevo’ aclaró que "llevo 25 años en la televisión, sé las reglas del juego, los ejecutivos pueden hacer el contenido que quieran, la oferta mía a lo mejor ya no les gustó y cumplió un ciclo. Lo que me da pena es que la forma no fue buena".

A su vez, remarcó que el término del espacio farandulero no se debió a faltas de rigurosidad periodística. "En todos estos años pocas veces pedimos disculpas, porque pocas veces nos equivocamos o nos pasamos (…)", sostuvo.

"Yo confiaba mucho en la edición periodística de Andrés Caniulef y en mis periodistas, ellos reporteaban todo el día, chequeaban información, y, teniendo todo eso, el resto es el show televisivo", complementó.

Su futuro en la televisión

Acerca de su futuro en la televisión, el comunicador dijo que "yo ya aprendí, para mí la TV no es todo en mi vida. Hace 15 o 20 años atrás me salía de la TV y se me acababa el mundo, pero afortunadamente hoy no me pasa y me puedo ocupar de otras cosas".

En esa línea, concluyó que "esto me apasiona mucho, le tengo mucho amor y cariño, pero si no está, no está, no se viene el mundo abajo, es una pega más. Esto es sólo una parte de mi vida".

Mira la entrevista a Daniel Fuenzalida