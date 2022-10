Comparte

En un nuevo capítulo de "Las Indomables", Catalina Pulido y Patricia Maldonado se refirieron al nuevo rol que asumió Karen Doggenweiler, como animadora del matinal "Mucho Gusto".

En este sentido, también se refirieron a su marido, el político Marco Enríquez-Ominami. "Esto es pelambre, pero me da tanta risa ver a Karen Doggenweiler, o sea, todos sabemos quién es el marido, donde trabajaba, que es lo que apoya, no puedes despegarte. Entonces ella está muy compungida porque no sabe cómo reaccionar”, señaló comentando Cata Pulido, que luego señaló que "está muy incómoda".

Maldonado se unió a la postura de su colega, y argumentó: "No debe ser grato para ella, pero mijita, estás metida ahí, mala cuea. Tienes que ser pluralista. Tienes que ser muy idiota o muy fanático para no darte cuenta de la cagada que hay".

"No puedes tomar esa postura. Tienes que ser pluralista. Decir la verdad, no mentiras. Me imagino que no debe ser agradable para ella, sobre porque ella pololeó con el hijo del Che Guevara", relató.

Las palabras fueron recibidas por Pulido, quien sostuvo que no le gustaría estar en ese puesto. "Se nota incómoda, no sé qué tanto pueda seguir. Lo digo sin el afán de querer que se vaya, yo creo que no va a durar mucho", señaló.

Sin embargo, Maldonado discrepó con su colega en este punto. "Yo creo que ella va a usar la inteligencia, Cata. Primero que nada va a usar la sabiduría de Neme, va a usar la inteligencia en que no le puede discutir. No tiene argumentos. Cuando Neme pone un argumento y lo pone firme, ¿quién puede discutir con él? Ni el presidente", finalizó.