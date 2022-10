Comparte

Polémica generó a esta semana la abrupta salida de Carolina Escobar, la cual anunció su salida de TVN hace una semana.

Esta información fue revelada en un inicio por la periodista Paula Escobar, la cual además de adelantarse a la confirmación de la salida de Carolina, se atrevió a revelar el supuesto motivo, señalando que tenía relación con un aumento de sueldo.

Frente a este último rumor, Carolina Escobar reaccionó y lo negó: "Totalmente falso, a ver creo que es lo más fácil de inventar, que hay diferencia de las retribuciones", señaló de entrada en conversación con "Zona de Estrellas".

Luego, en la misma línea, sostuvo: "No es verdad, no fui a pedir nada, no hubo conversaciones al respecto, nada que ver".

Recordemos que la ahora exconductora de "Buenos Días a Todos" habría optado por dar un paso al costado para dedicarse a proyectos personales, ligados a la sustentabilidad.