Un divertido capítulo fue el que tuvo los "Socios de la Parrilla", pues contó con la aparición de Stefan Kramer, quien no dudó en caracterizar a Mario Kreutzberger.

Mientras el histórico animador conversaba con los panelistas del programa, el imitador irrumpió de la nada y sacó risas de los presentes.

"Mario, que voy a hacer si tú estás cediendo el liderazgo a esta tracalá de hueones (sic)", dijo en tono de broma el artista.

"Y si no tengo ningún proyecto, me siento inservible. Ayúdame, no puedo quedarme sin trabajo, de esto yo vivo", añadió el hombre de las mil voces.

Mientras que Don Francisco afirmó que "me está pasando lo mismo, así que no te voy a poder ayudar".

Sin embargo, el exconductor de "Sábado Gigante" aseguró que "doy un paso al costado, pero seguiré en primera fila aportando".

Y en medio del momento serio, el imitador salió de la instancia con un remate que sacó carcajadas de los panelistas.

"O sea que podemos seguir con el Only Fans", sentenció Kramer, quien cumplió con su caracterización al icónico comunicador.

Recordar que tanto Kramer con Don Francisco estarán presentes en la edición 2022 de la Teletón.

Mira la imitación de Stefan Kramer a Mario Kreutzberger