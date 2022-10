Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reflexionó sobre la vida política y las consecuencias que le generó aquello, como por ejemplo no tener tiempo para su familia.

"No soy una persona culposa. Pero sí me hubiera gustado tener mucho más tiempo con mis hijos. En cada minuto tuve profunda convicción de que los adoraba y los sigo adorando a cada uno de ellos", mencionó en "Juego Textual" de Canal 13.

No obstante, la edil precisó que "también hay veces en que pasan cosas en tu vida donde sencillamente no tienes más tiempo del que tienes, no te da".

Asimismo, manifestó que dedicarse a la política le pasó la cuenta en su vida familiar, ejemplificando con algunos momentos vividos como cuando no alcanzó a llegar a celebrar su propio cumpleaños que le preparó su familia, o cuando siendo ministra no pudo ir a la graduación de su hijo en el MIT, pese a tener el pasaje comprado.

"En mi casa, en mi familia, somos súper respetuosos de las decisiones que toman los demás, pero al final de alguna manera te la cobra la vida", aseguró la jefa comunal.

Pese a ello, afirmó que le gusta dedicarse al servicio público: "Me pasa que me apasiona lo que hago, hasta que el cuerpo y la mente aguanten (…) No me imagino de otra manera. Yo nací intensa, voy a morir intensa".

Por último, Evelyn Matthei indicó que "probablemente si me hubiera dedicado a ser mamá, ese sentir que no estaba haciendo tampoco me hubiera llevado a ser buena mamá".