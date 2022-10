Comparte

Uno de los pioneros del rock & roll, Jerry Lee Lewis, falleció a los 87 años en Memphis, Estados Unidos.

Recordar que hace dos días, TMZ confirmó que había muerto. Sin embargo, el medio corroboró que el artista seguía con vida, hasta hoy.

El músico se hizo conocido por temas como "Whole Lotta of Shakin’ Goin On", "Great Balls of Fire" y "High School Confidential".

Su actitud desafiante, la cual traspasaba en sus potentes espectáculos mediante su puesta en escena, fueron parte de su sello como artista.

Además, Jerry Lee Lewis fue incluido en 1986 en la primera generación del Salón de la Fama del Rock.

En cuanto a las razones de su deceso, se debe a varias enfermedades que arrastró durante muchos años.