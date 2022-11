Comparte

En un nuevo capítulo del podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, "Hoy es Hoy", hablaron junto a Daniel Fuenzalida y Sergio Rojas, quienes asistieron de invitados al espacio.

En medio del intercambio, la comediante que fue un éxito en Viña 2017 señaló que tenía una "lista negra", lo que provocó que la "Fiera" se refiriera a este tema.

La situación inició luego de que Aguayo alabara el programa de Fuenzalida en Radio Activa: "Es bueno tu programa, porque como que uno va en la mañana así como medio dormido y te despiertas al tiro".

Frente a esto, Díaz sostuvo que nunca había invitado al programa a la "Chiqui", situación que la comediante aclaró: "¿No, pero sabes qué? Después de Viña, fui a tu programa y tu fuiste muy buena onda conmigo".

Tras esto, Díaz señaló que ella también tenía un registro de personas que no pasaba. "Yo tengo mi lista negra, y el Huevo fue súper buena onda conmigo, me tiró para arriba y todo".

"Buen periodista, pero me carga"

Así, Rojas se involucró luego de que Chiqui le preguntara si había hablado de ella en el pasado. Ante la consulta, el ex "Me Late" respondió: "Yo nunca fui como tu amigo Hugo que te peló".

"No, el Hugo me peló, me caía mal Hugo", relató Aguayo, para que Pamela Díaz preguntaran de qué Hugo estaban hablando, donde la comediante aclaró que se referían al periodista Hugo Valencia.

"Me carga", reaccionó la Fiera, para luego sumar: "Buen periodista, pero me carga", cerró.